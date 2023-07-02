أمن القاهرة يضبط 8 متهمين بـ55 كيلو مواد مخدرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة لضبط خارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بنطاق العاصمة، تم خلالها ضبط 8 متهمين بحوزتهم أكثر من 55 كيلو مواد مخدرة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 7 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وتم ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جراما - طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها ١٥ طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وأسفرت الحملة عن ضبط (3 سيدات) حال تواجدهن بمنطقة سكنهن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهن (كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الحشيش والآيس" – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة).

كما تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والحشيش" – عدد من الأقراص المخدرة - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - ميزان حساس - هاتف محمول - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملكه).