الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهمين بحيازة منشطات جنسية لحين وصول التحريات الأمنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر، حجز شخصين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهم  1094 كيس منشطات جنسية بمدينة نصر.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجتماعى أرباح غير مشروعة أدوية ومنشطات الأجهزة الأمنية التحريات الأمنية

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