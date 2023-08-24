قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي هو الأجدر لإستكمال مسيرة قيادة البلاد

قال محمود سيد، أمين عام التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة قيادته للبلاد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة، بما ضمن سعي القيادة السياسية لتوجيه الوطن إلى المسار الصحيح نحو الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أنه الأجدر لإستكمال مسيرة قيادة هذا الوطن.

يأتي ذلك بعد إعلان الحزب دعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها سيادته، كما أكد الحزب في بيانه.

الرئيس السيسي تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية

حيث أشار القيادي الحزبي في تصريحات لـ"الدستور" أن الرئيس السيسي تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات الداخلية والخارجية، ولعل أبرزها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وأهمهم قناة السويس الجديدة، والتي كانت بمثابة دفع في حركة الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، وتعتبر قناة السويس الجديدة خطوة مهمة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي ليس له مثيل في المنطقة.

وأضاف “سيد” أن مشروعات الأنفاق تعد خطوة فاصلة في ربط شرق القناة بغربها، حيث ربطت مشروعات الأنفاق سيناء بكافة نواحي الجمهورية لتحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على أرض الفيروز.

كذلك أشار إلى تمكن الدولة في عهد السيسي من تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع، مما قضى على ظاهرة العشوائيات، ذلك بجانب إنشاء أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًا جديدًا يجري بناؤها بمعدلات تسابق الزمن، ومدن صناعية جديدة أيضًا بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 4.33 مليار جنيه.

انخفاض معدل الفقر في مصر

وتابع أنه قد انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عامًا ليسجل 29.7%، كما احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني كأكبر معدل نمو اقتصادي عالمي في 2020 بنسبة 306% متجاوزًا توقعات صندوق النقد.

بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.