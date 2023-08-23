الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: إنجازات 10 سنوات وراء دعم «مستقبل وطن» لإعادة انتخاب الرئيس السيسى

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أهمية دعم حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي تولى مسئولية البلاد في وقت صعب للغاية، وتمكنت البلاد في عهده من تخطى الكثير من التحديات.

وأضاف عمار في تصريحات له، أن الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة والنهوض بكافة المجالات ومواجهة الحالة الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2013، وما بعدها والانتصار عليه وأصبحنا دولة آمنة وفقًا للتصنيف العالمي، تشير لها الدول الأوروبية كمقصد سياحى يجعل من المهم دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

القضاء علي الإرهاب

وقال "عمار"، إن الرئيس السيسي تولى حكم البلاد في ظروف صعبة لم تشهدها مصر في تاریخھا المعاصر، لينجح ومعه الشعب المصرى من القضاء على الإرھاب وتحقیق الأمن والاستقرار، وتنفيذ مسار التنمية الشاملة اقتصاديا، وسیاسیًا، واجتماعیًا، وتشهد البلاد في عهده تطورا كبيرا في الصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة ودعم الشباب، موضحًا أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل إمداد الغذاء.

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دعم الرئيس السيسي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، لافتا إلى أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ تمضى بخطى ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺣو إﺗﻣﺎم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن هنا لا بد من دعم ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﯾﺳﻲ في اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، من أجل وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻌطﺎء اﻟﺗﻲ ﺑدأھﺎ واستكمالاً لمسیرة البناء التي یقودھا، نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین مع الحفاظ على المقدرات الوطنیة.

إنجازات الرئيس 

وأوضح "عمار"، أن تأييد حزب مستقبل وطن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة جاء من إيمان الحزب بحجم الإنجازات والتحديات وقيادة الدفة بطريقة منتظمة حتى خلال الصعوبات التى واجهتها مصر من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، وإطلاق استراتیجیة التنمیة المستدامة (مصر 2030) والتي شملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

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