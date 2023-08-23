رئيس "اتصالات النواب": ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار مسيرة البناء بقيادة السيسى

قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن ما تحقق على أرض مصر خلال عشر سنوات مضت من إنجازات غير مسبوقة فى ظل ظروف وتحديات عالمية أمر يدعو للفخر والإعزاز، مشيرًا إلى أن ما تحقق فى جميع القطاعات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتطلب استكمال مسيرة البناء والتنمية بخطى ثابتة لمواصلة العطاء الذى بدأه الرئيس منذ توليه المسئولية .

حملات ممنهجة لتشويه الإنجازات

وأضاف النائب أحمد بدوى فى بيانه اليوم أن قوى الشر حاولت عبر حملات ممنهجة تشويه الإنجازات والمشروعات القومية التى تحققت على أرض الواقع عبر الشائعات، ومحاولة اختزال هذه الإنجازات الكبيرة عن طريق الزعم بأنها تمثلت فى الطرق والكبارى فقط، بينما لدينا على أرض الواقع مئات بل آلاف المشروعات التى تمس حياة المواطنين وتخفف عنهم، مشيرًا إلى أنه تم استكمال 90% من تطوير مشروعات المياه والصرف الصحى فى سائر قرى الجمهورية، فضلًا عن تدشين مشروع "حياة كريمة" ذلك المشروع الأهم والأعظم فى التاريخ الحديث والذى يستهدف تحسين معيشة نحو 70 مليون مواطن، وكلها مشروعات تصب فى صالح المواطنين عكس ما يروجه أهل الشر.

جهود استعادة مكانة مصر

وأوضح النائب أحمد بدوى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل التحديات الكبيرة التى تتعرض لها الدولة المصرية فى تاريخها المعاصر، وبرغم ذلك نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى وبفضل تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

تحديات وبرنامج اصلاحى شامل

واستطرد قائلًا إنه رغم الأزمة العالمية لازالت مصر تقف على قدميها بقوة وتتحدى الصعاب من خلال برنامج إصلاحى شامل وإحداث نهضة تنموية عبر اطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتى تضمنت عدة محاور أساسية فى مقدمتها الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية والطاقة، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أنه يحسب لهذه المرحلة إطلاق برامج الحماية الاجتماعية هى الأهم فى تاريخ مصر والتى تضمنت أكثر من 6 ملايين مستفيد .

واختتم بيانه قائلًا: من أجل ذلك كله وحفاظًا على ما تحقق، وأملًا فى غد أفضل، نحن ندعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات ملايين المصريين ومواصلة مسيرة العطاء التى بدأها منذ تولى قيادة مصر.