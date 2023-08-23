الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد دياب: الرئيس السيسى حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بـمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد حل نهائي للأزمة الاقتصادية، تضع على الحكومة أعباءً كبيرة في إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة التداعيات التي فرضتها الأزمات العالمية على اقتصاد البلدان النامية، ومن بينها مصر.

الرئيس السيسي تحدث بوضوح وصراحة أمام الشعب حول الأزمة الاقتصادية

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي تحدث بوضوح وصراحة أمام الشعب المصري حول الأزمة الاقتصادية، خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية، فجر السبت الماضي، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف وإجراءات استثنائية.

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برلمانى: الرئيس السيسى حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

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عبدالمنعم السيد يوضح كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية

الدولة تعمل على تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين

وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع أمر مُقدر لدى الدولة، وتعمل جاهدة على تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وشدد النائب أحمد دياب، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، وإيجاد حلول للأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ضرورة أن يغطي إنتاجنا احتياجاتنا المحلية، لمواجهة الأزمة الحالية، مشددًا على ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد.

وكيل لجنة الشباب والرياضة مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي البلدان النامية مصر

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