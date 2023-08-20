الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

أكد النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيجاد حل نهائي للأزمة الاقتصادية، يضع على الحكومة أعباءً كبيرة في إيجاد حلولٍ غير تقليدية لمواجهة التداعيات التي فرضتها الأزمات العالمية على اقتصاد البلدان النامية، ومن بينها مصر.

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الرئيس السيسي، تحدث بوضوح وصراحة أمام الشعب المصري حول الأزمة الاقتصادية، وجاءت كلمته خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، فجر السبت، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتحتاج إلى جهد مضاعف وإجراءات استثنائية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع أسعار السلع أمر مُقدَّر لدى الدولة، وتعمل جاهدة على تخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، وذلك من خلال الإجراءات التي تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وشدد النائب أحمد دياب، على أن الرئيس السيسي، حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين، وإيجاد حلول للأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ضرورة أن يغطي إنتاجنا احتياجاتنا المحلية، وذلك لمواجهة الأزمة الحالية، مشددًا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد.

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