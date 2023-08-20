عبدالمنعم السيد يوضح كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية، قائلًا: "إنه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، فإن هناك بالفعل أزمة اقتصادية يتأثر بها العالم كله سواء كانت أزمة كوورنا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلهم كانت أزمة التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية على مستوى العالم".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد. خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن هذه الأزمات نتج عنها أزمة في الطاقة وبالتالي ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى أزمة الأقماح وزيادة أسعاره على مستوى العالم، لافتا إلى أن طن القمح كان بـ 270 دولار ، ليصل سعره اليوم إلى 435 دولار وهو ما يمثل زيادة 50%.

وأوضح أن مصر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، حيث تستورد سنويًا ما بين 12- 15 مليون طن من القمح، لافتا إلى أن الدولة المصرية بدأت تتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية من خلال البحث عن مصادر للعملة الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية والسياسات النقدية المتمثلة في فتح السوق من خلال الشهادات البنكية الاستثمارية الدولارية.