الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالمنعم السيد يوضح كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأزمة الاقتصادية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاد

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية، قائلًا: "إنه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تحدث عنها الرئيس السيسي، فإن هناك بالفعل أزمة اقتصادية يتأثر بها العالم كله سواء كانت أزمة كوورنا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلهم كانت أزمة التغيرات المناخية التي أثرت على المحاصيل الزراعية على مستوى العالم". 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد. خلال مداخلة عبر زوم ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن هذه الأزمات نتج عنها أزمة في الطاقة وبالتالي ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل كبير، بالإضافة إلى أزمة الأقماح وزيادة أسعاره على مستوى العالم، لافتا إلى أن طن القمح كان بـ 270 دولار ، ليصل سعره اليوم إلى 435 دولار وهو ما يمثل زيادة 50%.

وأوضح أن مصر من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، حيث تستورد سنويًا ما بين 12- 15 مليون طن من القمح، لافتا إلى أن الدولة المصرية بدأت تتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية من خلال البحث عن مصادر للعملة الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية والسياسات النقدية المتمثلة في فتح السوق من خلال الشهادات البنكية الاستثمارية الدولارية. 

الأزمة الاقتصادية عبدالمنعم السيد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية جولة تفقدية الشهادات الدولارية

الأكثر قراءة

جلال السعيد يكشف لـ"الشاهد" كيف أنقذ شهيد سكان عماراته من الموت بعد وفاته؟

الرئيس الأوكرانى: بدأنا نقاشات مع السويد بشأن الحصول على طائرات "جربين" المقاتلة

المايسترو المغربى أمين بودشار يتألق فى عزف أغنية “أحلف بسماها وبترابها” مع منى الشاذلى.. (فيديو)

السعيد لـ"الشاهد": "التخلص من جذور التنظيمات التكفيرية أهم هدف علينا الوصول إليه"

القرش: الدولة المصرية تدعم قطاع الزراعة بمشروعات عملاقة

رسميا.. الأهلى يعلن تغيير شعار كرة القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال