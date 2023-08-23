الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الطماوي معلنا تأييده الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: أعاد مكانة مصر عالميًا

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن قرار حزب مستقبل وطن ودعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي استكمالًا لـ10 سنوات من البناء والتنمية ولاستكمال ما بدأه الرئيس من إنجازات ومشروعات وضعت مصر في مقدمة دول العالم.

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وأضاف  إيهاب الطماوي،  في بيان له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

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وفي وقت سابق اليوم، حزب مستقبل وطن، أعلن في بيان رسمي له تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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