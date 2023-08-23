بعد شائعات انفصالها عن هاري.. لماذا ظهرت ميجان ماركل بدون خاتم الزواج؟

أثارت دوقة ساسكس ميجان ماركل الجدل مرة أخرى بشأن علاقتها مع زوجها الأمير هاري، عقب ظهورها الأخير بدون خاتم الزواج، لتثار التساؤلات مرة أخرى عن حقيقة انفصال الزوجان الملكيان، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

خلافات بين هاري وميجان أم إصلاحات في خاتم الزواج

وأوضحت الصحيفة أن دوقة ساسكس البالغة من العمر 42 عامًا، شوهدت لأول مرة بدون الماسة الضخمة، والتي تتكون من ماسة ضخمة من بوتسوانا واثنتان من مجموعة الأميرة ديانا، في شهر مايو، ونظرًا لأن ميجان أجرت بالفعل تغييرات على الماسة في عام 2019، حيث استبدلت إطارها المصنوع من الذهب الخالص بشريط صغير مرصوف، فمن المؤكد أنه من غير المرجح أن تقوم بتغييره مرة أخرى.

وتابعت أن ظهورها الأخير أثار الشائعات بشأن انفصال الزوجان، على الرغم من نشرهما فيديو رومانسي بينهم عبر موقعهم الرسمي على الانترنت.

وقال مصدر مطلع مقرب من الزوجين إن دوقة ساسكس تصلح خاتمها، ولا توجد أي خلافات بينها وبين زوجها الأمير هاري.

قدم الأمير هاري لميجان ماركل لأول مرة الخاتم، الذي كان يضم في الأصل مجموعة من الأحجار الثلاثة على شريط من الذهب الأصفر، عندما ركع على ركبة واحدة في نوفمبر 2017، وأوضح أنه صممه بناءً على أذواق ميجان الشخصية.

وقال في ذلك الوقت: "من الواضح أن الخاتم من الذهب الأصفر لأنه المفضل لدى ميغان والحجر الرئيسي نفسه الذي حصلت عليه من بوتسوانا والألماس الصغير على كلا الجانبين من مجموعة مجوهرات والدتي، للتأكد من أنها معنا في يومنا هذا وفي هذه الرحلة المجنونة معًا".

ووصفت ميجان الأمر بأنه "لا يصدق"، موضحة: "كل ما يتعلق بتفكير هاري وإدراج أحجار الأميرة ديانا فمن المهم جدًا بالنسبة لي أن أعرف أنها جزء من هذا معنا".

وتابعت: "إنه أمر مميز للغاية أن تكون قادرًا على الحصول على هذا الخاتم، وهو نوع من الروابط من حيث أتيت وبوتسوانا، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، فهذا الخاتم مثالي بالنسبة لنا"، حيث كانت بوتسوانا موقع الموعد الثاني للزوجين، ومع ذلك، اختارت الدوقة عدم ارتداء خاتم خطوبتها في عدد من المناسبات العامة في عام 2019 أثناء حملها بابنها آرتشي.

وأوضحت الصحيفة أنه عندما ظهرت في “Trooping the Color ” في ذلك العام، تبين أن الدوقة قد غيرت خاتم الخطوبة المصنوع خصيصًا والذي صممه لها الأمير هاري، بدلاً من الحزام الذهبي، كان الخاتم الذي ترتديه الدوقة الآن يضم شريطًا صغيرًا مملوءًا بأحجار الماس الصغيرة.