طلاق الأمير هاري وميجان ماركل؟.. خلافات عابرة أم انفصال نهائي

انتشرت خلال الساعات الأخيرة تقارير تفيد بانفصال الأمير هاري عن زوجته ميجان ماركل، بعدما ظهر دوق ساسكس مؤخرًا في جولة آسيوية سريعة بدون زوجته، فضلاً عن الإعلان عن عودة الأمير هاري إلى لندن عقب انتهاء دورة ألعاب “Invictus” في مدينة دوسلدورف الألمانية الشهر المقبل للقاء والده الملك تشارلز بدون ميجان أيضًا.

استقلالية هاري عن ميجان ماركل

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الأسترالية، يبدو أن هاري خرج من حفرة ميجان وبدأ يعمل باستقلالية بعيدًا عن زوجته، قبل انطلاق دورة الألعاب التي يراعها دوق ساسكس.

تابعت أن عدم ظهور هاري وميجان سويًا مؤخرًا أثار الشكوك حول وجود خلافات بين الزوجين.

وقالت كاتبة السيرة الملكية أنجيلا ليفين إنه من الواضح أن الأمير هاري بدأ يبتعد عن دائرة زوجته، وأصبح رجلاً مستقلاً.

وتابعت: "دوقة ساسكس ليس لديها الشجاعة ولا المرونة، فكيف تذهب إلى حدث رياضي عالمي وتتحدث إلى المحاربين القدامى عن الشجاعة والمرونة، اعتقدت أن هذا أمر مثير للسخرية، لأنها ليست كذلك".

طلب طلاق وشائعات جديدة حول هاري وميجان مراكل

وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن بعض التقارير تُفيد بأن الأمير هاري على وشك الانفصال عن ميجان ماركل، حيث تقدمت دوقة ساسكس بأوراق الطلاق مقابل مبلغ ضخم قدره 80 مليون دولار، وحضانة طفليهما، والاحتفاظ بلقب دوقة ساسكس.

وتابعت أنه يبدو أن هذه التقارير جاءت بنتائج عكسية حيث تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمير هاري الذي ترك عائلته المالكة في بريطانيا ووطنه وانتقل مع زوجته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المجلة، أن التقارير التي تفيد بانفصال الزوجين لا تزال مجرد شائعات حتى الآن، فلم يصدر أي بيان من الثنائي الملكي يؤكد أو ينفي تلك الشائعات.

وأفادت بأنه في ظل انتشار هذه الشائعات خرج كبير الخدم السابق للأمير هاري وميجان ماركل ليؤكد أن انفصالهم هو أمر حتمي، حيث أدرك هاري حقيقة زوجته وتطلعاتها السياسية.

وقال الكاتب الملكي توم باور، إن هاري وميجان انفصلا بالفعل ويعيشان بشكل مستقل في منزلهما من أجل طفليهما، ولم يعلنا الخبر بشكل رسمي.

ملصق مهدأ وظهور علني مكثف واختفاء مفاجئ

وبحسب موقع "نيوز" الأسترالي، فإنه خلال بضعة أيام فقط من الشهر الحالي، ظهرت ميجان ماركل في مناسبات متعددة بدون زوجها الأمير هاري ونشرت الكثير من الصور عبر حسابها على تطبيق إنستجرام وهي برفقة أصدقاءها.

وتابع الموقع أن الدوقة تناولت الغذاء مع أصدقائها والتقطت الكثير من الصور، وظهرت وهي تضع على معصمها ملصق مهدئ، ولم يتضح ما إذا كان إعلان أم أنها تحاول تهدئة نفسها بالفعل، حيث ظهرت في الكثير من الأماكن وبصورة كبيرة للغاية، وفجأة اختفت عن الأنظار وعن إنستجرام.

وأضاف أن الأمر يتعلق بزوجها الأمير هاري الذي توجه في جولة سريعة لقارة آسيا بدونها، لتستغل غيابه وتبدأ في محاولة سرقة الأضواء وإبهار العالم بها والعودة بقوة للكاميرات لتنفي أقاويلها السابقة بشأن الخصوصية.

وأشار إلى أن مسألة الخصوصية هي موضع خلاف دائم بينها وبين الأمير هاري، فالأخير لا يحب الكاميرات أو الظهور كثيرًا أمام وسائل الإعلام بينما تعشق دوقة ساسكس النجومية والأضواء، ويبدو أن الأمر أثار الخلافات بينهما، حيث يفضل الأمير هاري دائمًا الهدوء والابتعاد عن الإعلام وسيكون سعيدًا جدًا بالرحيل.