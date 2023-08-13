الملك تشارلز يمنح هاري دعوة مفتوحة للصلح والأمير ويليام يرفض لقاء شقيقه

ادعى أحد الكتاب الملكيين أن الأمير هاري والأمير وليام رفضوا إصلاح الخلاف الكبير بينهما، على الرغم من أن الأخوان متوجهين إلى سنغافورة للترويج لقضاياهما، ومحاولات الملك تشارلز الثالث لإصلاح العلاقة بين الشقيقين الذان كانا ذات يومًا الأقرب لبعضهما البعض، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

رفض إتمام اللقاء الأخوي الملكي

وقال نيك بولين لشبكة الكاتب الملكي فوكس نيوز، إن المراقبين الملكيين يجب ألا يتوقعوا لقاءً صادقًا في أي وقت قريب بين أبناء الملك تشارلز، حيث توجه الأمير هاري إلى طوكيو لحضور النسخة الخاصة من قمة ISPS Sports Value، وبعدها يتوجه إلى سنغافورة بينما من المتوقع أن يزور الأمير ويليام سنغافورة لحضور حفل توزيع جوائز إيرثشوت لعام 2023.

وتابع: "أنا متأكد من أن كلا الأميران تمكن من إدارة تلك يومياته بشكل صحيح، حتى لا يتصادف لقاءهما سويًا في أي مكان على الإطلاق"، مضيفًا: "لا يذهب هاري حتى إلى حفلات زفاف الأصدقاء القدامى فهو يتجنب أي لقاء يجمعه بشقيقه ولو على سبيل المصادفة".

وأضاف: "ويليام وزوجته كيت ميدلتون لا يعبئان كثيرًا بالخلاف مع الأمير هاري، حيث أصبحا وجه العائلة المالكة، زسيقضيان بعض الوقت في بالمورال هذا الصيف، سيبقون في الكوخ المفضل لدى الملكة الراحلة، وقضى وليام وكيت الإجازة فيه مع أطفالهما لهذا الصيف، فمن الجيد أن يرى البريطانيون استمرار التقاليد الملكية حتى بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وهذا ما يهم أمير وأميرة ويلز في التوقيت الحالي".

وقال الخبير إن الملك تشارلز، رغم رفض ويليام وهاري التحدث لبعضهما البعض، حريص على تحقيق السلام مع الأمير هاري وميجان ماركل.

وتابع: "قيل لي أن الملك يسعى للتواصل مع هاري وميجان حيث أكد لهما أن بابه مفتوح لهما دائمًا، فأعتقد أنه، على الأرجح، يريد أكثر من أي شخص آخر إصلاح العلاقات، نعلم جميعًا أن الأمور لا تزال متوترة جدًا بين ويليام وهاري، لكنني أعتقد أن الملك يريد إصلاح الخلاف، ومنالمحتمل أن تكون هناك دعوة مفتوحة لهاري وميجان لزيارة الملك كلما أمكن ذلك".

وأضاف: "الملك تشارلز لم يعد في وسعه السفر إلى كاليفورنيا كثيرًا لرؤية نجله المحبب وأحفاده، ولكن هاري وميجان لديهم دعوة مفتوحة لزيارته في إسكتلندا إذا ما رغبوا في ذلك، وهناك تقارير ملكية تفيد بأن هاري يفكر جديًا في زيارة والده في إسكتلندا وقضاء بعض الوقت معه".