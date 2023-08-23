"يمامة" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية من أمام ضريح سعد

أعلن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب قرر خوض غمار الانتخابات الرئاسية بعد موافقة كل هيئات ولجان "بيت الأمة" على ترشحه خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمها حزب الوفد اليوم من أمام ضريح سعد زغلول بوسط البلد.

تحية للزعماء التاريخيين

وقال "يمامة" إنه ينبغي ألا ننسى الدور الذي قدمه الزعيم مصطفى النحاس أحد الزعماء التاريخيين، موجهًا التحية للزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين باعتباره أحد الرموز الوطنية الهامة، داعيًا جموع الوفديين إلى التوحّد من أجل استقرار الوطن والعمل علي مصلحته، فمصر تحتاج إلى كل عمل بنّاء.

ملامح البرنامج الانتخابى

يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام.

كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسي تشهدها البلاد، وملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع المحافظات، إضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وأعلن د.ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، المتحدث الرسمى باسم الوفد أن الاحتفالات ستبدأ فى الثالثة مساء اليوم من أمام ضريح سعد زغلول بعد اتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

ويشهد رئيس الوفد احتفال مكتبة الوفد بمعهد الدراسات السياسية بذكرى الزعماء الثلاثة، واستعراض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التى تناولت سيرة زعماء الوفد وكفاحهم ضد المستعمر البريطانى منذ عام 1918.