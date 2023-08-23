الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

توافد قيادات حزب الوفد على ضريح سعد زغلول استعدادا لإحياء ذكرى رحيله

توافد الوفديين
توافد الوفديين

توافد عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للوفد وأعضاء الحزب علي ضريح سعد زغلول قبل وصول الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، لإحياء زكرى زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

وشهد ضريح سعد زغلول اهتماما إعلاميا كبيرا ووصول عدد من كاميرات الفضائيات لتغطية الحدث وخطاب الدكتور عبدالسند يمامة المقرر على هامش حفل إحياء الذكرى.

خطاب سياسي

ويلقي في تمام الساعه الثالثة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، خطابا سياسيا هاما من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول.

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حازم الجندي في إحياء ذكرى رحيل زعماء الوفد: مواقفهم تاريخية لا تُنسى

 قيادات حزب الوفد 

بدء الاستعدادات

بدأت الاستعدادات بضريح سعد زغلول لاستقبال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد وقيادات وأعضاء الحزب الساعه ٣ عصر اليوم في الاحتفالية التي يقيمها الحزب سنويا أحياءا لذكري رحيل زعمائه الثلاثة سعد والنحاس وسراج الدين الذين رحلوا جميعا في شهر أغسطس.

 

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"عبد السند يمامة": مستمرون في إرسال أسماء أعضاء الوفد المشاركين بالحوار الوطني

ملامح البرنامج الانتخابى

يلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام.

 قيادات حزب الوفد 

 كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد، وملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبى، سكرتير عام الحزب والمتحدث الرسمى باسم الوفد، عن أن الاحتفالات ستبدأ فى الساعة الثالثة عصر اليوم من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد إتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

ويشهد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، احتفال مكتبة الوفد بمعهد الدراسات السياسية بذكرى الزعماء الثلاثة، واستعراض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التى تناولت سيرة زعماء الوفد وكفاحهم ضد المستعمر البريطانى منذ عام 1918.

ويذكر أن الزعيم فؤاد سراج الدين لقى ربه فى 9 أغسطس عام 2000 والزعيم مصطفى النحاس فى 23 أغسطس 1965، والزعيم سعد زغلول فى 23 أغسطس 1927.

 قيادات حزب الوفد 
 قيادات حزب الوفد 
 قيادات حزب الوفد 
 قيادات حزب الوفد 
الهيئة العليا للوفد ضريح سعد زغلول الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الوفد سعد زغلول

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