"عبد السند يمامة": مستمرون في إرسال أسماء أعضاء الوفد المشاركين بالحوار الوطني

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه تلقي اتصالًا هاتفيًا أمس الساعة الحادية عشرة مساءًا من الجهة المسئولة عن الحوار الوطنى لارسال بعض الأسماء لكى يشاركوا فى جلسات الحوار الوطنى الاسبوع المقبل ونظرا لضيق الوقت تم ارسال بعض الأسماء وسوف يتم أسبوعيا إرسال اسماء مشاركين جدد بحيث يكون هناك تمثيل لأكبر عدد من الوفد فى الحوار الوطنى.

وناشد “يمامة” أعضاء الحزب: "على من يرغب في المشاركة فى أى موضوع أو قضية من القضايا التى تناقش أن يتقدم بورقة عمل يبرز فيها المشكلة واقتراحه بالحل حتى يتسنى لنا إرسالها فورا الى أمانة الحوار الوطنى".

وناقش مجلس الأمناء خلال اجتماع الأسبوع الماضي، هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:



1- ستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.



2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.



3- يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.



4- من المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.



كما توافق مجلس الأمناء -خلال اجتماعه- على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية على النحو التالي:

1- يخصص يوم الأحد الموافق 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

2- يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.