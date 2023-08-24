الخميس 24 أغسطس 2023
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سياسي

برلمانى: ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة أصبح مطلبًا شعبيًا

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة أصبح مطلبًا شعبيًا، موضحًا أن الرئيس السيسي كان وما زال وسيظل يحظى بشعبية كبيرة من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية.

عهد الرئيس السيسي شهد العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى

وقال سليم، فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر فى عهد الرئيس السيسي شهدت العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بما تم من إنجازات مبهرة وغير مسبوقة فى العاصمة الإدارية الجديدة وسيناء والوادى والساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

المبادرات الرئاسية كان لها دورها الحقيقى فى حماية البسطاء 

ووجه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير للرئيس السيسي على جميع الإنجازات التى حققها الرئيس السيسي لمصر وشعبها العظيم بصفة عامة وفى القطاع الصحى بصفة خاصة، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية المتعددة التي أطلقها الرئيس السيسي فى القطاع الصحى كان لها دورها الحقيقى فى حماية البسطاء من كل الأمراض وعلاجهم على نفقة الدولة بالمجان. 

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وعبّر عدد من قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن عن ترحيبهم ببيان الحزب، الذي صدر أمس للتعبير عن تأييد ودعم ترشيح الرئیس عبدالفتاح السیسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسیة المقبلة، لتحقیق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسیرة العطاء التي بدأها.

وأعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، عن تأييده الكامل ودعمه لترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب يؤكد استمرار دعم المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم حتى الآن.

وأوضح أن هناك حالة توافق تمت داخل حزب مستقبل وطن لدعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية أخرى، قائلًا: «نؤكد دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز الموجود، والذي سيكتمل بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة».

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