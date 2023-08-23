الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: لا أحد يمكنه إدارة دولة بحجم مصر إلا الرئيس السيسى

حسام الخولي
حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن أعلن عن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن مصر حققت نجاحات كبيرة على مدى 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة. 

قيادة واعية على دراية بإمكانيات الدولة 

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد": أن إدارة دولة بحجم مصر تحتاج إلى قيادة واعية على دراية بإمكانياتها، معقبًا: "لديّ قناعة بأنه لا أحد يمكنه إدارة دولة بحجم مصر إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي". 

وأوضح أن الدولة المصرية تواجه الآن عدوًا داخليًا، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية اقترضت في الماضي من أجل الأكل والشرب، لكن الدولة تنفذ الآن بنية تحتية وتنمية شاملة.

واختتم قائلًا: "نفخر بأن 80% من الوحدات الحزبية لحزب مستقبل وطن منتشرة في القرى".

الانتخابات الرئاسية المقبلة حسام الخولي حزب مستقبل وطن الرئيس السيسي انجازات السيسي

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