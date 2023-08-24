كريم طلعت السادات: انضمام مصر لـ"بريكس" يؤكد استقرار الأوضاع على كل المستويات

أوضح النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، كواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم- يؤكد استقرار الأوضاع المصرية الداخلية على كل المستويات، كما أنه يعكس ثقلها على المستويين الدولي والمحلي كرائدة فى منطقتها.

وأضاف" السادات"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الانضمام لمثل هذا التجمع الاقتصادي العالمي الذي يضم كبرى الدول اقتصاديًا فرصة ذهبية لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول التجمع، خاصة أن الدول المشاركة أو المنضمة لديها أسواق تجارية كبيرة يمكن المنافسة فيها بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية.

السادات: انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة قوية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر ستستفيد بشكل كبير من خلال الانضمام لهذا التجمع، لأن دوله تتمتع بمساحات كبيرة وواسعة وزيادة سكانية كبيرة، مما سيتيح الفرصة للترويج الاقتصادي والسياحي والاستثماري، منوهًا بأن الانضمام بداية مبشرة لسياسات اقتصادية عالمية صحيحة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد المصري.

التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف

وأوضح السادات أن التحديات والصعوبات التي تواجهها مصر والعالم أصبحت تتطلب التكاتف والتنسيق المشترك، من أجل العبور من عنق الزجاجة، والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة، ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، هنأ ناريندا مودي، رئيس وزراء الهند، مصر بانضمامها لآلية عمل مجموعة بريكس بداية من 2024.

وقال مودي، في تغريدة له: "بمناسبة الذكرى الـ١٥ للبريكس، اتخذنا قرارًا بتوسيع هذا المنتدى، الهند دائمًا تؤيد بقوة هذا التوسع، ما يجعل مجموعة البريكس أقوى وأكثر تأثيرًا".