الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة "إكسترا نيوز": مشاركة مصر فى قمة البريكس لها خصوصية مميزة لدى الدول الأعضاء

مشاركة مصر في قمة
مشاركة مصر في قمة البريكس

قالت إنجي طاهر، موفدة إكسترا نيوز، إن قمة البريكس في غاية الأهمية ومشاركة مصر فيها لها خصوصية مميزة، حيث تلقى الرئيس السيسي من قبل دعوة من الرئيس الصيني لحضور هذه القمة.

 

النهوض باقتصاد الدول 

وأكدت إنجي طاهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر انضمت في ديسمبر 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، الذي يسهم عبر آليات كثيرة للنهوض باقتصاديات الدول النامية، هذا البنك تتواجد فيه خمس دول الأسرع في الأداء الاقتصادي بالعالم في ظل التحديات العالمية الحالية. 

وأضافت في حديثها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن بعض الإصلاحات في صندوق النقد، وبالتالي هنا تعود الأهمية الكبيرة لبنك التنمية الجديد، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات التي أعلنت عنها أمريكا هدفها مجابهة التفاعل والإقبال الذي تشهده قمة بريكس.

نظام متعدد الأقطاب 

وتابعت: "الرئيس البرازيلي تحدث عن معدلات الفائدة الإضافية على الدول النامية، وطالب بضرورة وجود نظام عالمي متعدد الأقطاب".

واستطردت: "رئيس جنوب إفريقيا أكد جدية ما يدور من نقاشات في البريكس، وقال إن جنوب إفريقيا شاركت من قبل في القمة دون أن تكون عضوًا فيها، ولكن الآن أصبحت عضوًا فيه، بل والدولة المستضيفة لها".

إنجي طاهر قمة البريكس اكسترا نيوز مال وأعمال

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