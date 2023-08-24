الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.. صلاح حليمة يعدد فوائد انضمام مصر لتكتل "بريكس"

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

علق السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على انضمام مصر لتكتل البريكس، على انضمام مصر لتكتل "بريكس"، مشيرًا إلى أن تكتل البريكس وسع عوضية التجمع من الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة الواعدة ومصر من أولى الدول التي تم إعلان انضمامها للبريكس في هذا الإطار.

وقال حليمة خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" إن انضمام مصر لتكتل بريكس يعني أن الاقتصاد المصري جدير بأن يكون عضوًا في هذا التجمع.

وأضاف أن انضمام مصر للبريكس يعني أيضًا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا التي لدى الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها.

خطو إيجابية 

وأكد أن هذا الانضمام خطوة إيجابية بناءة لدعم الاقتصاد المصري في إطار تعاوني مع مجموعة البريكس، موضحًا أن أهداف البريكس اقتصادية والجانب السياسي ليس له تأثير كبير؛ لأن المجموعة ككل ليس لها توجه سياسي.

وتابع: "تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي لا بد أن يكون له مردود سياسي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية ذات البعد السياسي، على سبيل المثال أزمة الغذاء والطاقة".

البريكس قمة البريكس تكتل البريكس انضمام مصر للبريكس السفير صلاح حليمة اكسترا نيوز

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