رئيس الوزراء يحضر جلسات الحوار رفيع المستوي لقمة "بريكس"

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس" بجنوب أفريقيا، والتي بدأت قبل قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- اجتماعات البريكس بلس

كان وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

- مأدبة عشاء رسمية

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، فور وصوله، أقامها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.

كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، وأن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.