الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يحضر جلسات الحوار رفيع المستوي لقمة "بريكس"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء،  جلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع "البريكس"  بجنوب أفريقيا، والتي بدأت قبل قليل، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- اجتماعات البريكس بلس

كان وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، التي تُعقد في إطار صيغة "البريكس بلس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل"، وذلك فى الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور عددٍ من رؤساء الدول والحكومات.

آفاق وتعاون مثمر وفوائد متبادلة.. ما وراء طلب مصر الانضمام لتكتل البريكس؟

- مأدبة عشاء رسمية

وحضر الدكتور مصطفى مدبولي مأدبة عشاء رسمية، واحتفالية ثقافية، فور وصوله، أقامها سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، لرؤساء الوفود المشاركين.

كما من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى، وأن يُشارك بمُداخلات في بعض الجلسات الأخرى، إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من ممثلي الشركات.

رئاسة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جلسة جنوب أفريقيا البريكس مأدبة عشاء رسمية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

بمشاركة مصر.. ما هي قمة البريكس التي تجمع دول العالم أمام الدولار؟

الأكثر قراءة

ليست الأولى.. هل نجا قائد "فاجنر" من حادث تحطم الطائرة؟

وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)