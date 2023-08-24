الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس"، عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وأضاف الرئيس السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".