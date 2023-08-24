الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان تجمع "بريكس"، عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024.

وقال الرئيس السيسي، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثمن إعلان تجمع (بريكس) عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارًا من يناير 2024".

وأضاف الرئيس السيسي: "نعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعًا علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

الرئيس عبدالفتاح السيس بريكس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فيسبوك السيسي تجمع بريكس الدول النامية

الأكثر قراءة

بداية من 2024.. تفاصيل قبول مصر فى تجمع "بريكس" العالمى

رسميًا.. مصر عضوًا فى تجمع "بريكس"

بعد تصدر مصر إفريقيا... خبير: الاقتصاد الرقمى دوره تحسين معيشة البسطاء

سقطت من الرابع.. نشر الغسيل يخطف حياة طالبة بالوراق

للمرة الأولى.. بكالوريوس الهندسة بجامعة القاهرة 4 سنوات

حقيقة السماح بالتصرف فى وحدات الإسكان الاجتماعى بعد 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)