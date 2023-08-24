الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اقتصادية المصريين الأحرار" تكشف أهمية انضمام مصر لـ"بريكس"

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أصدرت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار بقيادة الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة، تقريرها بشأن انضمام مصر رسميًا لمجموعة بريكس، وبدأت بتهنئة جموع الشعب المصري والقيادة السياسية على تلك الخطوة الهامة.

وقالت اللجنة، إن حملة" السيسى مرشحنا" أطلقها الحزب في ٣ يوليو الماضي برئاسة الدكتور عصام خليل، بهدف بناء وطن في ظروف عالمية حالكة، وإيمانًا بالجهود الرئاسية المبذولة والرؤية المستقبلية الهادفة ومن واقع دراسات اقتصادية وسياسية أقدم الحزب على تأييد ودعم السيد الرئيس لفترة جديدة، ولعل خطوة الانضمام لمجموعة البريكس دليل على صدق رؤيتنا.

ارتفاع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري 

وقد أصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أن الفترة الماضية شهدت تطورًا فى العلاقات بين مصر ودول تجمع "بريكس" ونموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 10.5%.

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ارتفاع في الصادرات المصرية 

وبلغت قيمة صادرات مصر نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة 5.3%. وقد جاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

كما أنه بلغت قيمة واردات مصر من دول مجموعة بريكس نحو 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع 11.5%، وقد تصدرت الصين قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

45.9 % زيادة في استثمارات دول بريكس في مصر

فيما بلغت قيمة استثمارات دول مجموعة بريكس في مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9%.

الصين الأعلى استثمارًا في مصر


وقد احتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارًا في مصر بنحو 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل 829 آلاف دولار.

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وأوضحت اللجنة الاقتصادية بقيادة الدكتورة هبة واصل، أنه خلال شهر مارس 2023، صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع "بريكس" ووثيقة انضمام مصر إلى البنك، حيث وافق بنك التنمية الجديد على قبول مصر كعضو جديد، وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماعات قمة قادة دول البريكس في ديسمبر 2021، أقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى نطاق انتشار البنك عالميًا، سبقتها، منذ سبتمبر 2021، كل من بنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة وأوروغواي، ووفقًا لوثيقة انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، تبلغ قيمة مساهمة مصر في رأس مال البنك 1.196 مليار دولار المدفوع منه 20% بما يعادل 239.2 مليون دولار، يتم سدادها على 7 أقساط سنوية.

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أهمية انضمام مصر لـ"بريكس"

وفندت اللجنة أهمية الانضمام إلى مجموعة بريكس بأنها تساهم في تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدًا بهذا الأمر، وأن مصر بهذا الانضمام قد حصلت على شهادة تعكس مستقبل نمو اقتصادي واستقرار سياسي وشهادة ثقة في اقتصاد مصر المستقبلي أمام العالم بأكمله، وهو ما يكمم أفواه أعداء الوطن.

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الرئيس السيسى يُثمن دعوة مصر للانضمام لتجمع "بريكس"

وأوضحت اللجنة أن مصر ستجني ثمار حكمة القيادة السياسية والاقتصادية انضمامها لمجموعة بريكس بـالقضاء على هيمنة الدولار  في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع.

وعن إيجابيات الانضمام، قالت اللجنة الاقتصادية إن انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس سيزيد من جذب الاستثمارات إليها وزيادة حركة السياحة لديها، مؤكدة أن هذا لم يتحقق إلا بسياسة رشيدة حكيمة سياسيًا واقتصاديًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولذا فإن حزب المصريين الأحرار سبق في إعلان الحملة التمهيدية "السيسي مرشحنا علشان مصر اللي بنحلم بيها".

إنضمام مصر لعضوية تجمع بريكس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار هبة واصل الاقتصاد المصرى الصادرات المصرية تبادل تجاري مع دول البريكس

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