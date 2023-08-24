"المصريين الأحرار": انضمام مصر لـ"بريكس" يؤكد سيرنا في الاتجاه الصحيح

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الشعب المصري العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مصر للانضمام رسمياً إلى مجموعة "بريكس"، والذي يُعد انتصارا كبيرا للقيادة المصرية ونتيجة ملموسة لجهود رئاسية مضنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.



وقال الحزب، في بيان صادر منذ قليل، إن الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة والتعامل مع جميع الدول علي قدر المساواة والندية، فضلا عن استقرار مصر الشامل إقتصاديا وسياسيا والمضي قدما في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة نتيجة جهود القيادة كانت ركيزة أساسية للترحيب وقبول انضمام بلادنا العزيزة إلى البريكس التي تضم النمور القوية القادمة.

شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

وأضاف المصريين الأحرار، أن انضمام مصر اليوم إلى تجمع "بريكس" شهادة قوية وصك صريح بأن بلادنا تسير على الطريق في بناء اقتصاد مصري على أسس صحيحة لولاها ما انضمت مصر رسميا لتلك النمور القوية؛ كما أن تلك الخطوة رسالة عملية تدحض كل ادعاءات المشككين في الاقتصاد المصري.

وإذ نرى انضمام مصر رسمياً لمجموعة بريكس يزيد الجميع قوة وتضافر عظيم لتعزيز جهود مشتركة ما يساهم في تعزيز زخم وقوة متعددة الأطراف حول العالم.

يزيد من قناعتنا بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأكد حزب المصريين الأحرار، أنه من دواعي الفخر والسرور موقفه الواضح والصريح وسبق الجميع حينما أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً رئاسيا له وذلك القرار جاء مبنيا على قناعة ودراسة جادة وحقيقية، ولم نعبء الظروف أو أبواق المشككين وأصحاب الأجندات.

وأشار الحزب إلى أن اللجنة الاقتصادية المصريين الأحرار ستصدر لاحقاً للبيان الحالي تقريراً وافيا بشأن أهمية الانضمام إلى بريكس، وإذ يُشدد الحزب مجددا على اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة السياسية وعدم الانصياع وراء الشائعات أو المشككين وأصحاب المصالح من المأجورين.