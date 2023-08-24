برلماني معلنا دعم الرئيس السيسي: حمل كفنه على يده وتصدى بشجاعة للمخربين

قال النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي نجح برؤيته الثاقبة وبتكاتف اﻟﺷﻌب وصقور ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ الباسلة واﻟﺷرطﺔ الوطنية ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهاب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار، وهو الإنجاز الكبير الذي لم يكن يتحقق لولا وجود ارادة حقيقية للقيادة السياسية علي اجتثاث الارهاب من جذوره.

وأعلن سويلم في تصريحات صحفية اليوم، تأييده ودعمه المطلق لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الجميع لا ينسي دوره الوطني الكبير، عندما حمل كفنه على يده وتصدى لجماعات الشر، التي أرادت هدم واستقرار مؤسسات الدولة.

الرئيس السيسي استطاع تعزيز مسار التنمية الشاملة

وأوضح أن الرئيس السيسي، استطاع ﺗﻌزﯾز ﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ، واﻗﺗﺻﺎدًﯾﺎ، واﺟﺗﻣﺎﻋًﯾﺎ، ودوﻟًﯾﺎ وﻋﻠﻰ رأسها إﻋﺎدة ﻣﺻر إﻟﻰ مكانتها اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟم وكل هذه الانجازات هى الظهير الشعبى الكبير للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فشل جميع الحملات الممنهجة لتشويه صورة مصر

وأشار إلى أن الرئيس السيسى قدم لمصر الكثير والكثير فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها وكل المصريين يدعمون الرئيس السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى فشل جميع الحملات الممنهجة من قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه صورة مصر وتشويه الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى كل مكان على أرض مصر.

وأعلن عدد من أعضاء وقيادات ونواب حزب مستقبل وطن، عن ترحيبهم بالبيان الصادر أمس عن حزب مستقبل وطن لدعم وتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الرئيس السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.

وأشاروا إلى أن الرئيس السيسي نجح في بناء الدولة المصرية من جديد وأعاد لها مكانتها السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية، من خلال تعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات عالمية.