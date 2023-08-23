الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء عابد: الرئيس السيسى قادر على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء

علاء عابد
علاء عابد

قال علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعد فترة كبيرة من التشاور داخل الحزب ومع الكوادر في المحافظات والمكتب السياسي.

وأضاف علاء عابد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc، أن حزب مستقبل وطن يهدف إلى استقرار الأمن القومي واستكمال الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الحزب أجرى دراسات لما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية، معقبًا: "تبين أن الرئيس السيسي استطاع  خلال هذه الفترة، إعادة العلاقات الخارجية العربية والإفريقية والأوروبية واستطاع تحقيق الأمن القومي، وهذا ما يؤكد قدرة الرئيس على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء".

وأوضح أن الإنجازات والتطوير الذي حققه الرئيس السيسي، الخاصة بالصحة والتعليم والمدن الجديدة والتوسع الأفقي وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤكد تبني الرئيس السيسي لمشروع إصلاحي.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي استطاع مواجهة الحالة الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال عام 2013، معقبًا: "أصبحنا دولة آمنة بالتصنيف العالمي وتشير لها الدول الأوروبية كمقصد سياحي".

علاء عابد الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية حزب مستقبل وطن مشروعات التنمية

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