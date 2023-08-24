طرق التخلص من الأملاح الزائدة فى الجسم

الأملاح الزائدة في الجسم من ضمن المشاكل الصحية التي تواجه العديد من المرضى، لذلك يبحث الكثير عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من تراكم الأملاح في الجسم.

وتعمل كثرة الأملاح الزائدة في الجسم على زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وبسببها من الممكن أن يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المصابين بمرض الأملاح ومعرفة أبرز أعراضه، نرصد لكم في السطور التالية أبرز الطرق التي تستطيع من خلالها التخلص الأملاح الزائدة في الجسم، وفقًا لموقع "very well health".

أعراض زيادة الأملاح في الجسم

نرصد لكم في السطور التالية أبرز الأعراض التي من خلالها يعرف المصاب بإصابته بزيادة الأملاح في الجسم وإليكم التفاصيل:

1 - تورم في القدمين.

2 - الشعور بحرقان في البول.

3 - الشعور بألم في المنطقة المحيطة بالكليتين.

4 - تغير لون البول يثب زيادة الجسم بالأملاح.

5 - زيادة معدل الأملاح في الجسم وحدوث المضاعفات ومن ضمنها الإصابة بمرض النقرس.

بتلك الطرق تستطيع التخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

هناك الكثير من الطرق الطبية التي يمكنك اتباعها في حياتك اليومية لحمايتك من خطر الإصابه بـالأملاح الزائدة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - تناول الكثير من السوائل

إذا كنت تبحث عن الحل الأسهل للقضاء على الأملاح الزائدة في الجسم، فعليك بتناول الماء بكثرة من 9 لـ12 كوبًا يوميًا، لأن الكلى هي المسئولة عن التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق البول، لذلك يجب الاستمرار على شرب الماء الذي يحتاجه جسمك وهو من أسهل الحلول لمشكلتك.

2 - الاهتمام بالتغذية (الخضار والفاكهة)

تناولك الطعام الصحي سيفيدك بشكل كبير للقضاء على مشكلة الأملاح الزائدة، لذلك يجب أن تهتم بطعامك، ويجب أن يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك لتقوية مناعتك.

3 - تناول الأطعمة التي تحتوي على الماء

يحتاج مريض الأملاح الزائدة إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء، ومن أبرز تلك الأطعمة التفاح أو الخس أو الخيار والفلف، وستكون السلطة مفيدة جدًا، لأنها تحتوي على العديد من الخضروات التي ستمد جسمك بالماء.