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الثلاثاء 19/مارس/2019 - 06:04 ص

تعرف على تأثير الأملاح على المخ

تعرف على تأثير الأملاح
تعرف على تأثير الأملاح على المخ
إسلام جمال
dostor.org/2557598

من المعروف أن الأملاح الزائدة والطعام الغني بالأملاح، يزيد من ارتفاع ضغط الدم وله تأثير سلبي على الصحة.

وفي دراسة حديثة نشرها موقع "indy100" البريطاني، كشفت أن الأملاح تسبب تراجع في الأداء العقلي وضعف إدراكي.

وأوضح الباحثون، أن السبب وراء ذلك، هو أن الأملاح تقلل من تدفق الدم بشكل طبيعي إلى المخ.

وأجريت الدراسة،على الفئران الذين خضعوا لحمية غذائية مشبعة بالأملاح، ثم أجرى الفريق البحثي الكشف على قدراتهم العقلية.

وأظهرت الفئران انخفاض مهارات حل المتاهة تحت النظام الغذائي عالي الأملاح، كما أنهم وجدوا زيادة في تفاعل مادة انترلوكين وهي مادة التهابية يمكن أن تغير الإشارات الكيميائية في الأوعية الدموية في الدماغ.

وأكدت نتائج الدراسة، أنه بعد 3 أشهر من الطعام عالي الأملاح أصيبت الفئران بالخرف وأصبحوا غير قادرين على تأدية أعمالهم اليومية الروتينية.

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