الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المحامين": ختام دورة الأكاديمية العسكرية التاسعة بالنادي النهري

دورة الأكاديمية العسكرية
دورة الأكاديمية العسكرية

اختتمت النقابة العامة للمحامين، فعاليات الدورة التاسعة للمحامين والمحاميات، وموضوعها الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وتسلم جميع الدارسين وعددهم 70 محاميًا ومحامية الشهادات الصادرة، والمعتمدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بنجاح غير مسبوق.

 بروتوكول تعاون بين النقابة والأكاديمية العسكرية 

جدير  بالذكر أن الاستراتيجية التي طبقت لأول مرة في تفعيل بروتوكول التعاون بين نقابة المحامين، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والمتمثلة في توسيع دائرة تلك الدورات لتنتقل إلى النقابات الفرعية، وعددها 37 نقابة فرعية، ستعود بالنفع الهائل وبشكل سريع على تنمية العقل الجمعي للمحامين والمحاميات.

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كان العدد الأكبر منهم في أقصى جنوب وشمال البلاد، غير مستفيدين بشكل كامل بهذه الدورات المهمة في ظل عالم متلاطم الأمواج، ومتسارع الأحداث.

فائدة الدورات

وتسهم هذه الدورات في إمداد المحامين والمحاميات بالقدرة على استيعابها وتحليلها ليكون كل منهم مؤهلا وقادرًا على أن يكون داعمًا باقتناع للدولة المصرية، ومتفهماً لما يدور حوله في العالم من أحداث قد تستعصي في فهمها وتحليلها على الكثيرين.

مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد

فيما افتتح عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد للوجهين القبلي والبحري، الموجود بقاعة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، وذلك حتى يتمكن المحامين من حجز تذاكر القطارات على كافة خطوط الهيئة، من مقر النقابة العامة برمسيس.

وشهد مكتب حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، الموجود بالنقابة العامة للمحامين برمسيس، اقبالًا كبيرًا من المحامين، لشراء تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك منذ افتتاحه وحتى اليوم. 

ويأتي هذا في إطار الجهود التي يبذلها عبد الحليم علام، نقيب المحامين، لخدمة المحامين، فقد تعاقدت النقابة العامة للمحامين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لافتتاح مكتب لها داخل مبنى النقابة العامة بشارع رمسيس.

وجاء التعاقد بمجهودات محمد القطيطي عضو مجلس النقابة العامة، وفخري الهمامي، المحامي، الذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وذلك تحت إشراف عبد الحليم علام، الذي كلف الزميل المحامي بانجازه والتعاقد على الخدمة المقدمة للسادة المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

النقابة العامة للمحامين النادي النهري رئيس اتحاد المحامين عبدالحليم علام المحامين

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