نقيب المحامين ينبه على النقابات الفرعية إرسال الميزانيات من عام 2020 لـ 2022

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تنبيهًا إلى كافة النقابات الفرعية، بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020، 2021، 2022.

وجاء نص التنبيه كالآتي: يتم التنبيه مجددًا على كافة النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة العامة بالميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بها عن أعوام 2020/ 2021/ 2022، معتمدة من مجلس النقابة الفرعية، وإلا سوف يتم وقف صرف أي مستحقات مالية للنقابات التي لم تقم بإرسال الميزانيات في موعد أقصاه 30/8/2023، وعلى الإدارات المالية بالنقابات الفرعية سرعة تنفيذ المطلوب.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين عن تنظيم حفل لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية، والمحامين الحاصلين على درجة الدكتوراه لعام 2023، تحت إشراف محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية، وعبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وجاءت شروط التكريم والأوراق المطلوبة كالآتي:

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للأبناء الحاصلين على مجموع 90% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (علمي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (أدبي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الجامعية (بكالوريوس وليسانس) للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جداً.

الأوراق المطلوبة:

أصل الشهادة أو صورة طبق الأصل لعام 2023 - بطاقة رقم قومي لولي الأمر - كارنيه المحاماة 2023 - صورة شهادة ميلاد بالنسبة للمحامية.

موعد تقديم الأوراق:

يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/9/2023 وحتى 21 /9/ 2023 لدى سيد شعبان الموظف بالنقابة العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد حفل التكريم لاحقاً.