بايدن: لا شىء يحدث فى روسيا دون علم بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أه ليس مندهشا مما حدث في روسيا، وذلك وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أن الطائرة المحطمة بموسكو اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من إقلاعها، مشيرا إلى أنه لا شيء يحدث في روسيا دون علم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

العثور على ثماني جثث إثر تحكم الطائرة

وأفادت قناة “العربية” يوم الأربعاء، نقلاً عن موقع ريدوفكا العسكري الروسي، بأن قائد المرتزقة الروسي يفغيني بريجوزين قُتل على متن طائرة خاصة تحطمت مساء الأربعاء شمال موسكو دون أن يكون هناك ناجون.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة.

وتم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وكالة الطيران الروسية "روسافياتسيا" قولها: "وفقا لقائمة الركاب، فإن اسم ولقب يفغيني بريجوزين من بينهم".

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان إن طائرة خاصة من طراز إمبراير ليجاسي كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرغ تحطمت بالقرب من قرية كوزنكينو في منطقة تفير.

وأضافت أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم. وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة.

وقاد بريغوجين (62 عاما) تمردا ضد كبار قادة الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو، وهو ما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه كان من الممكن أن يدفع روسيا إلى حرب أهلية.

وتم إنهاء التمرد من خلال المفاوضات واتفاق الكرملين الواضح الذي شهد موافقة بريجوزين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه بدا وكأنه يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

ونشر بريجوجين، الذي سعى للإطاحة بوزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف، يوم الاثنين خطابا بالفيديو قال فيه إنه تم تصويره في أفريقيا.

قال أحد كبار مساعدي الرئاسة الأوكرانية إن تحطم الطائرة التي كان رئيس شركة فاغنر بريجوزين مسجلاً للطيران عليها كان بمثابة إشارة من الكرملين.

إن التصفية الواضحة لبريغوجين وقيادة فاغنر بعد شهرين من محاولة الانقلاب هي إشارة من بوتين إلى النخب الروسية قبل انتخابات عام 2024. "احذر!" وكتب مساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك على وسائل التواصل الاجتماعي: "الخيانة تساوي الموت".