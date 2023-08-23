تحطمت طائرته اليوم.. من هو قائد فاجنر يفجينى بريجوجين؟

لقي يفجيني بريجوجين، قائد قوات فاجنر الروسية، مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبرغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.



من هو قائد فاجنر “يفجيني بريجوجين”؟

يفجيني بريجوجين هو المؤسس والقائد لمجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، وكان بريجوجين ذات يوم حليفًا وثيقًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن زعيم الكرملين توعد الآن بمعاقبة المتورطين في "التمرد المسلح".

وعادة ما كان بريجوجين شخصية تفضل العمل في الظل، وقد تم تسليط الضوء عليه ومقاتليه في دائرة الضوء بعد الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، حيث لعب مرتزقة فاجنر دورًا رئيسيًا في معارك متعددة.

يشترك بوتين وبريجوجين في بدايات متواضعة نسبيًا، وقد نشأ زعيم فاجنر في الأحياء الأكثر صرامة في سان بطرسبرغ، مسقط رأس الرئيس أيضًا، ويعرف الرجال بعضهم البعض منذ التسعينيات، وأصبح بريجوجين من الأثرياء من خلال فوزه بعقود تقديم الطعام المربحة مع الكرملين، مما أكسبه لقب "طاهي بوتين".

جاء تحوله الواضح إلى أمير حرب وحشي في أعقاب الحركة الانفصالية المدعومة من روسيا عام 2014 في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وأسس بريجوجين فاجنر كمجموعة مرتزقة غامضة قاتلت في أوكرانيا، وعلى نحو متزايد، من أجل القضايا المدعومة من روسيا في جميع أنحاء العالم.

وبعد الحرب الروسية تم دفع المجموعة إلى مركز الصدارة، شاركت قوات فاجنر بشكل كبير في الاستيلاء على مدينتي سوليدار وباخموت الأوكرانيتين.

واستخدم بريجوجين وسائل التواصل الاجتماعي للضغط من أجل تحقيق ما يريد، وغالبًا ما كان يصور نفسه على أنه كفء ولا يرحم على النقيض من المؤسسة العسكرية في الكرملين.

وفي الأشهر الأخيرة، خلق بريجوجين معضلة لبوتين عندما أصبح منتقدًا صريحًا للقادة العسكريين الروس.

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وفي أحد مقاطع الفيديو القاتمة بشكل خاص من أوائل شهر مايو، وقف بريجوجين بجوار كومة من مقاتلي فاجنر القتلى واستهدف على وجه التحديد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وقائد القوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف.

ويقول مشيرًا إلى الجثث التي خلفه: "الدماء لا تزال طازجة"، "لقد جاءوا إلى هنا كمتطوعين ويموتون حتى تتمكنوا من الجلوس مثل القطط السمان في مكاتبكم الفاخرة".

وبدأ تمرد فاجنر عندما أطلق بريجوجين العنان لخطبة جديدة ضد الجيش الروسي، ثم سار بقواته إلى مدينة روستوف أون دون الروسية.

وفي ظل التصعيد المفاجئ والمذهل للتوترات الداخلية التي ظلت تغلي لأشهر، وصف بوتين تصرفات فاجنر بأنها "خيانة".