خبير إعلامى: بايدن يبحث عن ورقة خارجية رابحة لدعمه فى انتخابات 2024

قال الخبير الإعلامي محمد مصطفى أبو شامة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث عن ورقة خارجية رابحة لدعمه في انتخابات 2024.

وأضاف أبو شامة خلال حديثه مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الملف الإيراني أحد ملفات 4 تشغل بال صانع القرار الخارجي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية وفي مقدمتهم العلاقة مع روسيا والصين وثم علاقات أمريكا في الشرق الأوسط مع إيران وإسرائيل.

وتابع: "هذه الملفات الأربعة تمثل أوراقًا مهمة في يد إدارة بايدن قد تساعده بشكل أو بآخر في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي حزبه الحالي في المنافسة في الانتخابات لأن أسهم بايدن تتراجع وسط أحاديث عن ترشح ميشيل أوباما وآخرين".

وأشار إلى أنه ربما يكون الشأن الداخلي الاقتصادي في صالح بايدن لكن تقدم سنه وزلات لسانه الكثيرة خلال فترة حكمه تؤثر بالسلب عليه، مؤكدًا أن البحث عن ورقة رابحة خارجيًا بالنسبة لإدارة بايدن ربما يكون مخرجا.

وأوضح أن مسألة التهدئة أو التوازن في السياسة الخارجية لم تحقق لبايدن الكثير كمكاسب انتخابية، مشيرًا إلى أن بايدن ربما يبحث عن نصر حقيقي ربما يكون في ملف السلام في الشرق الأوسط أو العلاقة مع إيران.