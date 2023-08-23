الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«مستقبل وطن»: ترشح الرئيس السيسى لانتخابات 2024 "ضرورة مرحلية"

أشرف رشاد
أشرف رشاد

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، إن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة مرحلية؛ لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة.

مشروع وطني

أوضح رشاد أن مصر أصبحت تحت قيادة الرئيس السيسي (زعيم الامة العربية وبنّاء مصر الأعظم) دولة ذات سيادة، وقرار، وإرادة، وصاحبة مشروع وطني تنطلق من خلاله لصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة بمثابة امتداد لحضارتنا القديمة.

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أشار الأمين العام إلى أنه لا ينكر حجم ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة غير حاقد أو جاحد؛ فلقد أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي، وتملك حلولًا جذرية للملفات والقضايا الدولية العالقة.

النمو الاقتصادي 

تابع: "على المستوى الاقتصادي أصبحت دولتنا ذات سيادة وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كافة المعسكرات ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء، واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون".

وأردف: "على المستوى الاقتصادي أصبح لدينا مشروعًا متناميًا على جميع الأطراف خلق لنا اقتصادًا قويًا مرنًا قادرًا على مجابهة التحديات والأزمات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الترشح هو مطلب شعبي يدعمه وينادي به جموع المصريين؛ حيث إن الرئيس السيسي هو بطل ورجل وزعيم وقائد المرحلة.

موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم إعلانه قريباً، مضيفاً: "ننتظر فقط توافر بعض الاستخدامات التي نحتاجها ثم نعلن عن موعد الانتخابات، وكل التفاصيل المتعلقة بها".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية، أن توقيع الهيئة لبروتوكول مع هيئة البريد المصري يؤكد تضافر جهود الدولة والجهات المعنية، وسعيها من خلال هذا البروتوكول للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها في المحافظات حتى يتم نقل أجهزة الهيئة في أسرع وقت.

المهندس أشرف رشاد الشريف مستقبل وطن رئيس الهيئة البرلمانية الرئيس السيسي مشروع وطني

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