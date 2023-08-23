الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال طريق الإصلاح

د. جمال أبوالفتوح
د. جمال أبوالفتوح

قال د. جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن ما تشهده مصر من نجاحات في مختلف المجالات خلال الـ10 سنوات الماضية هى ما دفع الحزب لإعلان تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي  للانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه لا يمكن تغافل ما حدث من إنجازات ترتقي بمعيشة المواطن البسيط وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وتكافل وكرامة والقضاء على فيروس C والمضي في مسار تحقيق الأمن الغذائي بزيادة الإنتاجية من المحاصيل والسلع الاستراتيجية.

تنمية القطاع الزراعي

أضاف أبوالفتوح أن الرئيس أولى اهتمامًا لتنمية القطاع الزراعى، كونه إحدى الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدولة، وبصفته بُعدًا استراتيجيًا لا غنى عنه، وهو ما تُرجم في انحيازه الدائم للفلاح المصري والحرص على تقديم كل سبل الدعم له، وتقديرًا لدوره الرئيسي فى حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن احتياجات المخزون الاستراتيجي للدولة، لافتًا إلى أن الدولة عملت على ضخ مشروعات تنموية في القطاع على طريق تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بتوسيع الرقعة الزراعية وإطلاق المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان؛ لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة ومن بينها كان مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان.

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التصنيع المحلي 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهتها تسعى لدفع عجلة الإنتاج على مستوى القطاعات الإنتاجية والصناعية، خاصة أن القيادة السياسية حرصت على توطين المزيد من الصناعات وتنمية المشروعات الصغيرة، لا سيما مع إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ"، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

إنجازات الرئيس 

وأشار أبوالفتوح إلى أن من بين إنجازات الرئيس السيسي كان مشروع قناة السويس الجديدة الذي حقق طفرة غير مسبوقة في إيرادات القناة، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما أسهم في زيادة فرص جذب الاستثمار الأجنبي وتوليد المزيد من فرص العمل ونقل وتبادل الخبرات؛ كما أولى اهتمامًا لترسيخ المفهوم الشامل للتنمية العمرانية بتطوير العشوائيات وإنشاء مدن جديدة بمختلف المحافظات من بينها كانت مدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت وجهة للسياحة، لافتًا إلى أن الاستحقاق المقبل استكمال لمسيرة الإصلاح حتى الوصول للجمهورية الجديدة والتى أساسها التنمية المستدامة 2030.

الدكتور جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مستقبل وطن السيسي حياة كريمه الأمن الغذائي

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