الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن أبوزيد: دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات يقودنا لنهضة تنموية كبرى

أيمن أبو زيد
أيمن أبو زيد

أعلن أيمن أبوزيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمدينة السادات، عن تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء واستكمالًا لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها في جميع أنحاء البلاد، وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقدرات الوطنية، ودﻋم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻري ﺑﻣﺧﺗﻠف طوائفه.

عودة لمسيرة التنمية

وقال أيمن أبوزيد، في تصريحات له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد مصر لمكانتها الدولية ومن ثم فإن هذا التأييد يأتي اﺳﺗﻛﻣﺎﻻً ﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻘودھﺎ، مضيفاً أن الفترة الأخيرة شهدت مسيرة كبيرة من العطاء والبناء والتنمية فى مختلف محافظات الجمهورية.

 وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ يأتى حفاظا على الإنجازات التي تحققت في عهده.

دعم مستقبل وطن للرئيس السيسي  

وأعلن حزب مستقبل وطن، عن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

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أمين "برلمانية مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بمصر لبر الأمان رغم التحديات

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