الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين "برلمانية مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بمصر لبر الأمان رغم التحديات

النائب محمد صبري
النائب محمد صبري

علق النائب محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، على إعلان الحزب تأييده ودعمه ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس السيسي تولى المسئولية في ظروف صعبة.

وأوضح أن بيان حزب مستقبل وطن يأتي تأكيدا للدعم الكامل للرئيس السيسي، ورؤيته للتنمية والبناء، مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة، لكن الرئيس استطاع أن يمر بها بأمان، وأثبت تواجد مصر إقليميا ودوليا.

وأكد أن ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية نقلة حضارية كبيرة جدا خاصة للأجيال القادمة، متوقعا حدوث انفراجة كبيرة الفترة المقبلة وسط مؤشرات بزيادة الصادرات.

محمد صبري حزب مستقبل وطن اكسترا نيوز الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

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