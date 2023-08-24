محافظة الجيزة تطلق حملة لمساعدة المشردين (صور)

أطلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان حملة لمساعدة المشردين بلا مأوي، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية وتوفير حياة أفضل للمشردين بالشوارع.

حيث انتشرت الحملة بشوارع حي العجوزة، والتي أسفرت عن التعامل مع ٣٦ حالة خلال اليوم، وإنقاذ ١٦ حالة، منهم ٢ سيدات و١٥ رجال، وطفل من المشردين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وجاري البحث لكل حالة على حدى وتحديد آلية حل مشكلة كل فرد منهم على الوجه الأمثل الذي يصنع منه عضوًا نافعًا مرة أخرى داخل المجتمع المصري.

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي، وتقول نرمين صالح، أحد أهالي منطقة بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة، إنه من الأفضل أن يتم تكثيف تواجد تلك الحملات في المناطق العشوائية أكثر من المناطق الراقية والتي يكثر فيها المتشردين خاصة صغار السن والأطفال والذين بحاجة لتلك الحملات لتتكفل بهم.

ومن جانبها، أوضحت تقى سيد، إحدى أهالي منطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، إن حملة محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان انتشرت في عدد من شوارع منطقة العجوزة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنتشر تلك الحملة في عدد من المناطق المختلفة بنطاق المحافظة ومختلف شوارعها.

أضافت أمنية عماد، إحدى أهالي منطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، أن وجود مثل تلك الحملات أمر ضروري للغاية خاصة في المناطق العشوائية والميادين، مشيرًا إلى أن قبل وقت لاحق كانت الكباري مأوي المشردين إلا أنه بعد أعمال التطوير في الطرق والكباري أصبح التطوير سيد الموقف وساعد في تقليل أعدادهم، كما أنه ضروري تكثيف تلك الحملات في مختلف المناطق بشكل دوري بعدد من المناطق خاصة العشوائية.

الجدير بالذكر أن حملة مساعدة المشردين تبدأ من استقبالهم مرورًا بمرحلة الرعاية الطبية من خلال الأطباء المتواجدين بالمؤسسة وإجراء بعض التحاليل اللازمة للتأكد من خلو الحالة من أي أمراض معدية لزملائه، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لبعض الحالات منهم، بالاضافة إلى التأهيل النفسى من خلال جلسات الإخصائيين الاجتماعيين للتعرف على مشاكلهم وحلها، وتعديل السلوك لديهم ومحاولة دمجهم في المجتمع مرة ثانية.

حملة للمشردين بمحافظة الجيزة

حملة للمشردين بمحافظة الجيزة

حملة للمشردين بمحافظة الجيزة

حملة للمشردين بمحافظة الجيزة

حملة للمشردين بمحافظة الجيزة