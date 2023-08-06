محافظة الجيزة تنظم ورش عمل بناء قدرات بالمدارس.. والطلاب "نستفيد من الإجازة الصيفية"

نظمت محافظة الجيزة ورش عمل بناء قدرات النشء بعدد من المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم كمرحلة أولى، والتي تهدف إلي بناء قدرات النشء داخل مدارس المحافظة، واستغلال طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية للعمل وإكسابهم مهارات جديدة ونشر المبادئ والقيم والأخلاقية بين طلاب التعليم الأساسي لكونهم نواة الحاضر والمستقبل، والتي تمت بعدد من المناطق والمدارس التابعة لمحافظة الجيزة، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي والطلاب.

وقد شملت المرحلة الأولى من ورش العمل عددا من المدارس والتي من ضمنها مدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بإدارة أبوالنمرس التعليمية، الشهيد أحمد عبدالعزيز الابتدائية بإدارة بولاق الدكرور التعليمية، أم المؤمنين الابتدائية بإدارة العجوزة التعليمية، يوسف محمود يوسف بإدارة الحوامدية التعليمية، سميرة موسي للتعليم الأساسي بالسكن البديل بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية.

وتقول أميمة حسين، إحدى أولياء الأمور، بمنطقة العجوزة، التابعة لمحافظة الجيزة، إنها كانت حريصة على المشاركة في تلك الورش من أجل ابنتها لتنمية مهاراتها ولاكسابها مزيد من الخبرات خلال الإجازة الصيفية، لافتًا إلى أنه من المقرر إقامة تلك الورش مرة أخرى على مدار الإجازة الصيفية خاصة أن تلك الورش تعتبر مرحلة أولى.

أضافت رغدة محمد، إحدى أولياء الأمور بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة، أن الورش عادت عليهم بالنفع وعلى أبنائهم بشكل كبير خاصة أنها ساعدت في نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع ورفع الوعي القيمي والأخلاقي للمواطنين، مشيرًا إلى أن الورش تضمنت عددا من الفعاليات من ضمنها رسم وتلوين، ألعاب ترفيهية وتحفيزية، مشاهد مسرحية، مناقشات جماعية، مسابقات وغيرها من الأنشطة والفعاليات

أوضحت نوال محمود، إحدى أولياء الأمور بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، أن ورش عمل بناء قدرات النشء، استهدفت الطلاب في المرحلة ما بين 10 لـ15 سنة، وساعدت في تلقيهم العديد من القيم الأخلاقية أبرزها المسئولية، السعادة، السلام، الصدق، المحبة، النزاهة، التعاون، التواضع، الاحترام، وغيرها من المبادئ والقيم الأخلاقية، وذلك لـ100 طالب وطالبة.

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