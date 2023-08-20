محافظة الجيزة تزيل سورًا أغلق أحد شوارع الهرم (صور)

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم باتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب شكوى سكان شارع محمود عبدالجواد منسى البطران لتضررهم من بناء سور مخالف، الذى تسبب فى فصل الشارع محل الشكوى عن شارع على بن طالب والمتفرع من شارع مسجد التوحيد بنزلة البطران بحى الهرم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق وإعاقه الحركة المرورية.

على الفور، تم توجيه حملة وتنفيذ أعمال الإزالة للسور وفتح الشارع أمام حركة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية، وكلف اللواء أحمد راشد بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأجرى محافظ الجيزة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار رؤية الدولة في أعمال تحسين الصورة البصرية وتجميل الطرق والمحاور المؤدية والمحيطة بذلك الصرح الكبير وذلك في إطار أعمال التنسيق العام للمنطقة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد خطه التطوير بدءا من ميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي حتي مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم.

كما تفقد محافظ الجيزة المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب والممشي السياحي ومتابعة أعمال تجميل وطلاء الأسوار بشكل ذات طابع متناسق مع المنطقة، إضافة إلى وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط وذلك في إطار تكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لرفع كفاءة الطرق والمحاور والمبانى المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير وتحسين الصورة البصرية لها.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته بضرورة مراعاة التنفيذ بالمواصفات المحددة للحفاظ علي عوامل الاستدامه عقب الأنتهاء من أعمال التطوير مع تخصيص أماكن أنتظار للدرجات الهوائية بالممشي السياحي الجاري.

وأشار محافظ الجيزة أن المحافظ لاتدخر جهدآ في تقديم سبل الدعم اللازم وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ود.طارق صبحي استشاري المشروع وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات البنائية

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات البنائية

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات البنائية

أعمال محافظة الجيزة لإزالة المخالفات البنائية