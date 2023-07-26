الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الجيزة تواصل تطوير الأسواق العشوائية.. ومواطنون: "نقلة حضارية ومظهر متحضر"

تطوير الأسواق العشوائية
تطوير الأسواق العشوائية

تواصل محافظة الجيزة أعمال مشروع تطوير الأسواق العشوائية، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تقوم عليها المحافظة، بهدف القضاء على الباعة الجائلين والارتقاء بمظهر مختلف الأحياء والمدن، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشاد المواطنونن بمشروع تطوير الأسواق العشوائية، إذ يقول محمد ناصر، أحد أهالي منطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، إنه ضمن الأسواق التي تم تطويرها وافتتاحها مؤخرا سوق السمك الحضاري بالمنيب، والذي يعد نقلة نوعية وحضارية على كافة المستويات، وقضى بشكل كبير على الأسواق العشوائية واختفاء الباعة الجائلين الذين كانوا قد انتشروا مؤخرا بشكل كبير في الشوارع.

تابع ناصر أن هناك طفرة كبيرة على كافة المستويات في محافظة الجيزة، والذي جميعها يهدف للارتقاء بالشكل العام للمناطق وتقديم خدمات مرموقة للمواطنين بجانب تعظيم موارد المحافظة.

من جهته، قال أحمد عبدالعزيز، أحد أهالي منطقة العياط بمحافظة الجيزة، إنه ضمن أعمال التأهيل بمحافظة الجيزة تطوير سوق العياط الحضاري والذي لا يزال العمل جاريا عليه، موضحا أن مشروع التطوير على مساحة ضخمة تجاوزت الـ3 آلاف م2 بالإضافة إلى التقسيمات المتنوعة داخل السوق، ليغطي حاجة المواطنين من خضار وفاكهة وملابس وغيرها من السلع والاحتياجات الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف بلال عطالله، أحد أهالي منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، أن مشروع سوق العياط سيحدث نقلة كبيرة في المنطقة والمناطق المجاورة لها، معلقا: "تغير تصميم شكل الأسواق العشوائية وتحويلها لسوق نموذجي هيغير شكل المناطق وتكون زيها زي المدن الجديدة والمناطق الراقية".

واستكمل حديثه بأن تلك الأسواق سوف تضم كل الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع وممارسة عملهم بشكل طبيعي ولكن بمظهر حضاري لائق بالإضافة إلى السيطرة على التكدس المروري الذي تتسبب فيه الأسواق العشوائية في مختلف المناطق.

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171808-سوق-العياط-الحضاري-الجديد-(7)
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198034-سوق-العياط-الحضاري-الجديد-(1)
محافظة الجيزة تطوير الأسواق العشوائية الأسواق العشوائية الاسواق سوق السمك الحضاري بالمنيب سوق السمك الحضاري تطوير سوق العياط سوق العياط

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