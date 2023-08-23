جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة جالاتا سراي التركي ضد مولده النرويجي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، بالإضافة إلى مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد هيبرنيان الأسكتلندي في مباراة ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

مباريات الدور التمهيدي لمجموعات دوري أبطال أوروبا

ويشهد اليوم مواعيد مباريات ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مولده النرويجي X جالاتا سراي التركي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports HD 1 English.

- سبورتينج براجا البرتغالي X باناثينايكوس اليوناني: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 HD Premium وقناة beIN Sports HD 2 English.

مباريات الدور التمهيدي لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

ويشهد اليوم مواعيد مباريات ذهاب تحديد المتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي

- سبارتاك ترنافا X دنيبرو: في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هيبرنيان الأسكتلندي X أستون فيلا الإنجليزي: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

- الأولمبي الباجي X النجم الساحلي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Television Tunisienne 1.

موعد مباراة اليوم في كأس الليبرتادوريس

- بوليفار البوليفي X إنترناسيونال البرازيلي: في تمام الساعة الواحدة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.