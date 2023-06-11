الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المثالى لدورى أبطال أوروبا.. غياب محمد صلاح

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

كشفت لجنة المراقبة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وتُوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على إنتر الإيطالي، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ملعب "أتاتورك الأولمبي"، بمدينة اسطنبول التركية.

وهيمن لاعبو مانشستر سيتي على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا، بتواجد 7 لاعبين، على رأسهم الإسباني رودري أفضل لاعب في البطولة.

وغاب محمد صلاح عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا، رغم كونه ثاني هدافي المسابقة، برصيد 8 أهداف.

التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا

وجاء التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)

خط الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي) - روبين دياز (مانشستر سيتي) - باستوني (إنتر) - ديماركو (إنتر).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) -  إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

وفاز الإسباني رودري متوسط ميدان مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا في موسم 2022-2023.

وحصد الإسباني رودري الجائزة، بعدما قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين، منهما الهدف الذي توج فريقه باللقب، أمام إنتر الإيطالي، كما فاز بجائزة رجل المباراة.

وظهر رودري في جميع مباريات مانشستر سيتي هذا الموسم بدوري الأبطال، باستثناء مباراة واحدة.

وعبر رودري عن سعادته بتتويج فريقه باللقب، معلقًا: "إنه حلم، هذه اللحظة لن تحدث مرة أخرى أبدًا.. كل هؤلاء [مشجعو السيتي] انتظروا ولا أعرف لكم سنة. إنهم يستحقونها، نحن نستحقها".

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