موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 وقائمة الفرق المتأهلة

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 يهتم بها الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر، والعالم، حيث تستحوذ بطولة دوري أبطال أوروبا على مشاهدات مرتفعة من قبل الجمهور حول العالم، لما تشهده مبارياته من منافسة شرسة وامتاع كروي وأداء رائع، لذا نقدم لكم خلال هذا التقرير التفاصيل حول موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وبعد انتهاء الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بحسم البطولة لصالح فريق مانشستر سيتي الانجليزي للمرة الأولى في تاريخه، ويتابع الجمهور الأوروبي موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 الجديد، ومن المقرر أن يتم عقد قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023/2024 يوم 31 من شهر أغسطس من العام الجاري.

الفرق المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024

مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني باريس سان جيرمان الفرنسي نيوكاسل الإنجليزي برشلونة الإسباني بايرن ميونخ الألماني أرسنال الإنجليزي أتلتيكو مدريد الإسباني سلتيك الاسكتلندي بوروسيا دورتموند الألماني بنفيكا البرتغالي لايبزيغ الألماني نابولي الإيطالي ريد بول سالزبورج النمساوي لاتسيو الإيطالي بورتو البرتغالي فينورد االهولندي ريد ستار بلغراد الصربي

موعد جولات دوري أبطال أوروبا 2024

مباريات دور المجموعات:

الجولة الأولى ستكون 19 و20 سبتمبر 2023

الجولة الثانية ستكون 3و4 أكتوبر 2023

الجولة الثالثة ستكون 24 و25 أكتوبر 2023

الجولة الرابعة ستكون 7و8 نوفمبر 2023

الجولة الخامسة ستكون 28و29 نوفمبر 2023

الجولة السادسة ستكون 12و13 ديسمبر 2023

مباريات دور ثمن النهائي سيكون: 13 و 14 و 20و21 فبراير حتى 5 و6 و12 و13 مارس 2024

مباريات دور ربع النهائي سيكون : 9 و10 أبريل حتى 16 و17 أبريل 2024

مباريات دور نصف النهائي سيكون : 30 أبريل و1 مايو إلى 7 و8 مايو 2024

مباراة النهائي ستكون : 1 يونيو 2024.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الشهر الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره نادي انتر ميلان الايطالي في المباراة النهائية التي جمعتهم في استاد أتاتورك الأولمبي بتركيا.