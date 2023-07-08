الأهلي يؤكد الصدارة والزمالك يتقدم مركز |ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والتي جمعت بين الأهلي والإتحاد السكندري والزمالك وفيوتشر وانتهت المباراة الأولى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين فيما انتهت المباراة الثانية بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليؤكد النادي الأهلي ترتيبه في جدول الدوري ويتمسك بالصدارة، بينما كان فوز الزمالك اليوم هاماً ليتقدم من المركز الرابع ويحتل المركز الثالث من فيوتشر، ويكون ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم على هذا النحو:

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الأهلي 29 23 6 0 54 7 +47 75 2 بيراميدز 31 20 7 4 50 20 +30 67 3 الزمالك 32 17 8 7 49 30 +19 59 4 فيوتشر 33 15 13 5 34 22 +12 58 5 المصري البورسعيدي 31 10 14 7 31 32 -1 44 6 المقاولون العرب 32 9 16 7 34 29 +5 43 7 إنبي 32 12 6 14 32 38 -6 42 8 الاتحاد السكندري 32 12 6 14 35 39 -4 42 9 فاركو 32 9 14 9 29 29 0 41 10 سموحة 32 8 12 12 33 42 -9 36 11 البنك الأهلي 32 8 11 13 34 40 -6 35 12 سيراميكا كليوباترا 32 6 16 10 29 30 -1 34 13 الإسماعيلي 32 7 13 12 30 37 -7 34 14 طلائع الجيش 32 7 12 13 30 41 -11 33 15 أسوان 32 8 9 15 29 40 -11 33 16 الداخلية 32 6 14 12 28 40 -12 32 17 غزل المحلة 32 8 8 16 25 45 -20 32 18 حرس الحدود 32 4 9 19 18 43 -25 21

ويحتاج النادي الأهلي إلى نقطتين فقط لحسم لقب الدوري لصالحه حيث وصل للنقطة الـ 75 ويتبقى له خمس مباريات بينما تشتعل الصراع على المنافسة في آخر 8 مراكز في جدول الدوري ويتم حسمها بشكل كبير خلال الجولة الحالية وهي الجوله 33 والتي تستأنف مبارياتها غدا وحتى نهاية الأسبوع الجاري.