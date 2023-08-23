أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية، محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا، في ظل حالة الاضطراب التي يشاهدها سوق المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، حيث تشهد حاليا موجة من ارتفاع أسعار أوقية الذهب بالبورصة العالمية بسبب اجتماع البريكس والذي يؤثر سلبيا على الدولار.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في محلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في محلات الصاغة، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا بالتزامن مع اجتماع تحالف البريكس الذي يضم 5 اقتصاديات ناشئة هى (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا) والتي تجرى في دولة جنوب أفريقيا، والذي يستمر 3 أيام، حيث يهدف الاجتماع إلى ضم دول جدد أخرى من شأنها تحسين الحجم الاقتصادي.



وعلى الجانب الآخر هناك ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول حول المؤشرات بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية في ظل التذبذب في أسواق المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2628.5 جنيه.

الشراء 2594.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2409.5 جنيه.

الشراء 2378 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2300 جنيه.

الشراء 2270 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1971.5 جنيه.

الشراء 1945.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1533.25 جنيه.

الشراء 1513.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1314.25 جنيه.

الشراء 1297.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 985.75 جنيه.

الشراء 972.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 18400 جنيه.

الشراء 18160 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.



سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1904$.

الشراء 1903$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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