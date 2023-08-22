الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات الجولة الثانية في الدوري الأسباني 2023 وترتيب الفرق

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

أسدل الستار أمس على أخر مباريات الأسبوع الثاني "لليجا" ويتبقى معرفة نتائج مباريات الدوري الأسباني بعد الجولة الثانية والتي يهتم بها الكثير من الأشخاص من متابعي الكرة الأسبانية في مصر حيث تشهد نتائج البحث عبر محرك "جوجل" رواجا حول نتائج مباريات الدوري الأسباني بعد الجولة الثانية واستطاع خلالها برشلونة تصحيح أوضاعه بعد تعادله في الجولة الأولى حيث حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام قادش ليقتنص 3 نقاط تضاف لرصيده بينما يواصل ريال مدريد انتصاراته ليحقق العلامة الكاملة.

نتائج مباريات الدوري الأسباني 2023 بعد الجولة الثانية

مايوركا01فياريال
فالتسيا

1

0لاس بالماس
ريال سوسيداد11سلتا فيجو
ألمرية13ريال مدريد
 أوساسونا02أتلتيك بيلباو
جيرونا30خيتافي 
برشلونة20قادش
ريال بتيس00أتلتيكو مدريد
ألافيس43اشبيلية
غرناطة02رايو فاليكانو

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وتنطلق مباريات الأسبوع القادم والجولة الثالثة في الدوري الأسباني 2023 يوم الجمعة المقبلة 25 من شهر أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين من الإسبوع ذاته، حيث تفتتح بلقاء لاس بالماس في مواجة ريال سوسيداد ولقاء سلتا فيجو ضد ريال مدريد.

ترتيب الدوري الأسباني 2023 بعد الجولة الثانية

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

نقاط

1

ريال مدريد

2

2

0

0

+4

6

2

رايو فاييكانو

2

2

0

0

+4

6

3

فالنسيا

2

2

0

0

+2

6

4

جيرونا

2

1

1

0

+3

4

5

أتليتكو مدريد

2

1

1

0

+2

4

6

برشلونة

2

1

1

0

+2

4

7

ريال بيتيس

2

1

1

0

+1

4

8

ديبورتيفو ألافيس

2

1

0

1

0

3

9

أوساسونا

2

1

0

1

0

3

10

فياريال

2

1

0

1

0

3

11

أتليتيكو بلباو

2

1

0

1

0

3

12

قادش

2

1

0

1

-1

3

13

ريال سوسيداد

2

0

2

0

0

2

14

لاس بالماس

2

0

1

1

-1

1

15

ريال مايوركا

2

0

1

1

-1

1

16

سيلتا فيغو

2

0

1

1

-2

1

17

خيتافي

2

0

1

1

-3

1

18

إشبيلية

2

0

0

2

-2

0

19

ألميريا

2

0

0

2

-4

0

20

غرناطة

2

0

0

2

-4

0

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