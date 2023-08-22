نتائج مباريات الجولة الثانية في الدوري الأسباني 2023 وترتيب الفرق

أسدل الستار أمس على أخر مباريات الأسبوع الثاني "لليجا" ويتبقى معرفة نتائج مباريات الدوري الأسباني بعد الجولة الثانية والتي يهتم بها الكثير من الأشخاص من متابعي الكرة الأسبانية في مصر حيث تشهد نتائج البحث عبر محرك "جوجل" رواجا حول نتائج مباريات الدوري الأسباني بعد الجولة الثانية واستطاع خلالها برشلونة تصحيح أوضاعه بعد تعادله في الجولة الأولى حيث حقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام قادش ليقتنص 3 نقاط تضاف لرصيده بينما يواصل ريال مدريد انتصاراته ليحقق العلامة الكاملة.

نتائج مباريات الدوري الأسباني 2023 بعد الجولة الثانية

مايوركا 0 1 فياريال فالتسيا 1 0 لاس بالماس ريال سوسيداد 1 1 سلتا فيجو ألمرية 1 3 ريال مدريد أوساسونا 0 2 أتلتيك بيلباو جيرونا 3 0 خيتافي برشلونة 2 0 قادش ريال بتيس 0 0 أتلتيكو مدريد ألافيس 4 3 اشبيلية غرناطة 0 2 رايو فاليكانو

وتنطلق مباريات الأسبوع القادم والجولة الثالثة في الدوري الأسباني 2023 يوم الجمعة المقبلة 25 من شهر أغسطس الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين من الإسبوع ذاته، حيث تفتتح بلقاء لاس بالماس في مواجة ريال سوسيداد ولقاء سلتا فيجو ضد ريال مدريد.

ترتيب الدوري الأسباني 2023 بعد الجولة الثانية