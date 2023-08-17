الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُنافس النصر السعودى على ضم لابورت من مانشستر سيتى

إيمريك لابورت
إيمريك لابورت

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني محاولاته لإبرام صفقات جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ريال مدريد ينافس النصر السعودي على ضم إيمريك لابورت من مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن نادي ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع إيمريك لابورت، مدافع مانشستر سيتي، في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة بأن ريال مدريد يستهدف ضم إيمريك لابورت، من أجل تعويض غياب إيدير ميليتاو، الذي تعرّض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وكان إيدير ميليتاو قد تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن مسئولي ريال مدريد دخلوا على خط المفاوضات لضم إيمريك لابورت، والذي يُعد هدفًا قويًا لنادي النصر السعودي.

وأوضحت أن النصر السعودي يريد الحصول على خدمات لابورت بشدة في الصيف الحالي، وبدأ يقترب من حسم الصفقة لصالحه، ولكن ظهور ريال مدريد على طاولة المفاوضات أربك حسابات النادي السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات مع النصر السعودي توقفت؛ نظرًا لأن إيمريك لابورت يدرس كل الخيارات المتاحة أمامه في الوقت الحالي، إما بالانتقال إلى الدوري السعودي أو الانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وكان إيمريك لابورت قد قرر الرحيل عن مانشستر سيتي، بعدما تراجع دوره بشكل كبير وفقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وخاصة بعد التعاقد مع يوسكو جفارديول في الصيف الحالي، قادمًا من لايبزيج.

يذكر أن لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوان رحل عن مانشستر سيتي، لينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني، كذلك الجناح الجزائري رياض محرز، الذي انضم إلى أهلي جدة السعودي.

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