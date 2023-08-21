الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان ينتظر عرض ريال مدريد لضم مبابى

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ما زالت تنتظر تقدم ريال مدريد بعرض لضم كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة النادي الباريسي والمسئولين في قطر ما زالوا ينتظرون تقدم ريال مدريد بعرض لضم مبابي، مشيرة إلى أن المسئولين في النادي لا يفهمون لماذا لم يقدم ريال مدريد عرضا لضمه رغم هذا الاهتمام الكبير الذي أظهره خلال السنوات الماضية.

وأكدت آس أن موقف إدارة باريس سان جيرمان واضح، في حالة وصول عرض لضم مبابي مقابل 250 مليون يورو، سيتم بيعه ولن يستمع لأي عرض أقل من ذلك.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي قبل أن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024، وتكررت الشائعات مجددًا بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض للحصول على خدماته حتى الآن.

باريس سان جيرمان ريال مدريد كيليان مبابي مبابي الانتقالات الصيفية

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