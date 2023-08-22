الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة تقديم رياض الأطفال أزهر والأوراق المطلوبة للتقديم

نتيجة تقديم رياض
نتيجة تقديم رياض الاطفال الازهر

ترتفع معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة  تقديم رياض الاطفال الازهر بعد إنتهاء فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية. 

نتيجة تقديم رياض الاطفال الأزهر

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الاطفال الازهر والاوراق المطلوبة للتقديم فور إعلان نتيجة القبول المبدئي.

يتم الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الاطفال في المعاهد الازهرية من خلال بوابة الازهر الالكترونية الموجود هنا https://azhar.gov.eg/tnsek/

بمجرد فتح الصفحة تظهر رسالة مكتوب فيها 

(تم انتهار فترة التقديم للالتحاق بالتعليم الأزهري المستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي لجميع المعاهد الأزهرية الحكومية والخاصة وجاري الإعداد للإعلان  عن نتيجة التنسيق للالتحاق بالمعاهد الأزهرية).

بمجرد ظهور نتيجة تقديم رياض يتم تفعيل رابط خاص بالنتيجة وهو (نتيجة التقديم مرحلة رياض أطفال) 

يتم اختيارها 

ويتم تسجيل الدخول 

كتابة الرقم القومي الخاص بولي الأمر 

وكلمة المرور التي سجلها عند تسجيله للحساب 

الضغط على كلمة اعرض النتيجة 

كي يطلع ولي الأمر عن نتيجة التقديم لمرحلة رياض أطفال الخاصة بطفله 

 

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بوابة الأزهر الإلكترونية.. طريقة التقديم رياض أطفال والصف الأول الإبتدائي 2023

 

الأوراق المطلوبة للتقديم لرياض أطفال 

بعد ظهور   نتيجة تقديم رياض أطفال  للقبول المبدئي يجب على ولي الأمر تجهيز الأوراق التي يسلمها للمعهد الأزهري الذي قام بتسجيله عند التقديم لطفله فيه، هذه الأوراق هي: 

صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم.

شهادة ميلاد التلميذ مميكنة

6 صور بخلفية بيضاء للتلميذ.

البطاقة الصحية للتلميذ وصورة منها.

تقرير طبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للتلميذ.

فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون أرضي.

الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

استمارة التقديم الإلكتروني.

حافظة بلاستيكية.

شروط قبول الأطفال في مرحلة رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية 

كانت قد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن شروط قبول الاطفال في مرحلة رياض اطفال للعام الدراسي 2023/2024 تتمثل في  أن يكون سن التقديم للطفل يبدأ من سن 4 سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، ويجوز النزول بالسن {6 أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

كذلك من ضمن الشروط الأساسية لقبول الطفل في مرحلة رياض أطفال بالمعهد الذي تقدم ولي الأمر لطفله فيه وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض أطفال في الإدارة التي تقدم فيها.

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بوابة الأزهر الإلكترونية رياض أطفال 2023 لنتيجة القبول والأوراق المطلوبة للتقديم بالمعاهد

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نتيجة تقديم رياض أطفال تجريبي 2023

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